Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte 16 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Türkiye günlük korona virüs tablosuna göre son 24 saatte 16 kişi Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 315 oldu.

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Baro düzenlemesi komisyondan geçti

Tartışmalı çoklu baro düzenlemesinin görüşmeleri Adalet Komisyonu'nda tamamlandı. 28 maddeden oluşan teklif 4 gün süren çalışmaların ardından Ak Parti ve Milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

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Öğrencilerin nisan burs ve kredi ödemelerine başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.

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Bakan Soylu duyurdu: "İzmir'de 'Alabaylar Çetesi' çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de 1 yıllık takip neticesinde Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.

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Patlayan fabrikada dışarıdan sabotaj yok

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Vali Kaldırım, "Dışarıdan bir müdahale, sabotaj olmadığı tespit edildi" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA