Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 186'ya yükseldiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "4 ölü, 45 kayıp 97 yaralı var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1'i ağır, 97 yaralı var. 45-50 civarında işçiye ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

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Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik belgesi almak için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 20 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada 'müşteki' sıfatıyla ifade veren Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Çok büyük bir ihanet ve kandırmacayla çağırıldı. Orada uçan kuştan bile şikayetçiyim" dedi.

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Riyad'taki Covid-19'lu karı koca ambulans uçakla yurda getirildi

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'taki Covid-19'a yakalanan 46 yaşlarındaki karı-koca iki Türk vatandaşını ambulans uçakla İstanbul'a getirdi.

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Jandarma 1300 öğrenci alacak

Jandarma genel komutanlığı'na 1300 erkek öğrenci alımı yapılacak. Alımlar için başvurular da başladı. İşte adaylarda aranan şartlar…

(İHA)

Kaynak: İHA