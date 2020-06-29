Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 115'e yükseldiğini açıkladı.

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Şehit işçilerin kanı yerde kalmadı

Van'ın Çatak ilçesinde 2 işçiyi şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ailelerin yüreğine su serperken, şehit Emrah Baran'ın eşi ise haberi alır almaz şükür namazı kıldı.

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Pençe-Kaplan'da PKK'ya büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, komandolar tarafından Haftanin bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 24 adet sığınak ile mağaranın tespit edildiğini ve yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

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İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri başladı

Temmuz başında yapılması gereken haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekildi. Ödemeler, bugün hak sahiplerinin hesaparına yatırılmaya başlandı.

Ekonomik güven endeksi haziranda arttı

Ekonomik güven endeksi, haziran döneminde bir önceki aya göre yüzde 19,1 oranında artarak 73,5 oldu.

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Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

(İHA)

Kaynak: İHA