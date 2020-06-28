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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

28.06.2020 22:37 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:43

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 97 olduğunu açıkladı.

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AYT heyecanı sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT, 13.15'te sona erdi. Okul önünde sosyal mesafe kuralına uymayarak çocuklarını bekleyen aileler polisler tarafından uyarıldı.

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Asker uğurlamasından şok görüntüler

Yasak olmasına rağmen asker uğurlamasından vazgeçmeyen bir grup, çift yönlü yolu ortalayarak araçların camlarına çıktı. Slogan atan grup konvoyunda bazı araçlar seyir halinde lastik yaktı.

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Mardin'e İHA'larla yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu

Mardin'de Mardin İl Jandarma Komutanlığınca İHA destekli yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu.

Bu şehrirde telefona bakarak yürümek yasaklandı

Japonya'nın Yamato şehrinde yürürken telefonla uğraşmak yasaklandı. Yasağın nedeni ise dikkatsizliğe bağlı kazalar.

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Dev çekirge "Çağaboğan" Elazığ'da görüntülendi

Türkiye'de zaman zaman görülen 20-25 santim uzunluğu ile bilinen Saga Ephippigera diğer adıyla "Çağaboğan" olarak bilinen çekirge Elazığ'da görüntülendi.

(İHA)

Günün özeti

Kaynak: İHA

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