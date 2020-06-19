Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 905 olduğunu açıkladı.

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Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu sınır hattından takip ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlar ile birlikte Pençe-Kaplan Operasyonu'nu sınır hattından takip etmek üzere Şırnak'a gitti.

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Kırmızı bültenle aranan terörist MİT ve polisin ortak operasyonu ile Şırnak'ta yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü üyesi Sabri Dal, MİT ve polis tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

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MSB: "Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi"

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Çad'a indiğini bildirdi.

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İdlib'de korona virüs hastaları için hastane açıldı

Suriye'nin İdlib kentinde korona virüs hastalarının tedavisi ve izolasyonu için hastane açıldı.

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İstanbul'da maske takmamanın cezası belli oldu

İstanbul'da açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından maske kullanmamanın cezası da 900 lira olarak belirlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA