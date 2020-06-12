Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Bugünkü vaka sayısı bin 195, virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 778 olduğunu açıkladı.

12.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:24

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Bugünkü vaka sayısı bin 195, virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 778 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı bin 195. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor" dedi.

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Hava ve Deniz Kuvvetlerinden Akdeniz'de Açık Deniz Eğitimi

Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Akdeniz'de "Açık Deniz Eğitimi" gerçekleştirildi.

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Covid-19'a karşı ilk yerli sentez ilaç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi üretildi. İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Güzel ve ekibi ile Atabay Kimya Firması tarafından sentezlenip ruhsatlandırma aşamasına gelen yerli sentez ilacın ilk numunesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sunuldu.

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Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Afganistan'a ulaştı.

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İstanbul'da Mayıs'ta toplu taşıma yolculuk oranı yüzde 67,8 arttı

İstanbul'da yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında normalleşme adımlar ile birlikte Mayıs ayında ulaşım yoğunluğunda ve sokağa çıkan insan sayısında yükseliş kaydedildi; nüfusun yüzde 23,8'i sokağa çıktı. Toplu taşımada yolculuk sayısı yüzde 67,8; 60 yaş üstü yolcularda ise yüzde 78 artış görüldü.

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Otobüs biletlerinde indirime gidildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kara yoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığında uygulanan tavan ücret tarifesinde indirime gitti.

(İHA)

Günün Özeti

Kaynak: İHA

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