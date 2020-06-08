Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti"Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 4 bin 711'e yükseldiğini belirtti.

08.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:02

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 4 bin 711'e yükseldiğini belirtti. Bugün toplam 39 bin 361 test yapılırken, 989 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 171 bin 121 oldu. Bugünkü 3 bin 411 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 141 bin 380'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 261, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 625 olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde alınacak tedbirleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 normalleşme süreci ve alınacak tedbirlerle ilgili resmi yazıyla açıklamalarda bulunuldu.

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Korona virüs testi kriterleri değişti

Sağlık Bakanlığı, özellikle ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı belirtilerinden biri varsa COVID-19 testi uyguluyordu. Ancak son dönemde ateş, öksürük azaldı, kas ağrısı, baş ağrısı ve koku alamama arttı. Hal böyle olunca bakanlık da kriterleri güncelledi.

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Meclis Başkanlığı seçimi 12 Temmuz'da

TBMM başkanlığı seçimi için süreç önümüzdeki ay başlıyor. Kulislerde Binali Yıldırım ve Mustafa Sentop'un ismi geçiyor.

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Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yunanistan yönetimi aba altından gösterdiği sopanın kendi tepesine ineceğinden ya habersizdir ya da nefret ve öfke selinin tesiriyle körleşmiştir" ifadelerini kullandı.

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Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Belçika'da ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

Belçika'da binlerce kişi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi nedeni ile artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti.

(İHA)

Günün Özeti

Kaynak: İHA

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