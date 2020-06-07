Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 692 olduğunu açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 692 olduğunu açıkladı.

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Şehirlerarası otobüse aile düzenlemesi

Şehirlerarası otobüslere aile düzenlemesi geliyor. Artık aynı aileden iki kişi yan yana oturabilecek. böylece fiyat da düşecek.

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Aşılama takviminde değişiklik

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıyla aşılama takviminde değişiklikler yapıldı.

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Kısıtlamasız ilk hafta sonunda İstanbullular Caddebostan sahiline koştu

İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 2 buçuk ay sonra kaldırılmasının ardından vatandaşlar Caddebostan sahiline akın etti. Bazı vatandaşlar arkadaşlarıyla birlikte sosyal mesafeli sohbet edip piknik yaparken, bazıları ise spor ve yürüyüş yaptı.

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65 yaş üstü vatandaşlar Büyükçekmece'de plajda zaman geçirdi

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında haftalar sonra ilk defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmazken sıcak havadan bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar da kendilerine verilen izin saatlerde Büyükçekmece'de plaja gelerek zaman geçirdi.

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İzmirliler Kordon'a akın etti, kalabalık korkuttu

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaması nedeniyle İzmirlilerin akın ettiği Kordonboyu'nda yoğunluk dikkat çekti.

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Korona virüste vaka sayısı 7 milyona yaklaştı

Meksika'da George Floyd'un ölümünü protesto eden göstericiler, ABD büyükelçiliğine saldırdı.

(İHA)

Kaynak: İHA