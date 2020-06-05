Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 648 olduğunu açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik "Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti" Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 648 olduğunu açıkladı. ... Dünya genelinde yeni tip corona virüsle mücadele sürüyor Covid-19 vaka sayısı 6 milyon 650 bini buldu. Virüs nedeniyle şu ana kadar 400 bine yakın insan hayatını kaybetti. ... Bakan Akar sınır hattında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. ........ Kene, Kovid-19'u geride bıraktı Sivas'ta kene ısırması soncu KKKA tanısı konular hasta sayısı yaklaşık 100'e ulaştı, geçtiğimiz yıl, yıl boyunca görülen vaka sayısına bir ayda ulaşıldı. Neredeyse Kovid-19'u unutturan artış, bilim adamlarını da şaşırttı. ... Enis Berberoğlu tutuklandı Milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu, yargılandığı davada 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. ...... İstanbul'da trafikte ve metrobüslerde dikkat çeken yoğunluk İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerinde araç ve metrobüs yoğunluğu yaşandı. Trafik durma noktasına gelirken metrobüsler durağa yanaşmak için kuyruk oluşturdu. .......... Trablus'ta halk kutlamalar için sokaklara döküldü Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başkent Trablus'u tamamen kontrol altına almasının ardından halk sokaklara çıkarak kutlama yaptı. (İHA) Kaynak: İHA