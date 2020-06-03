Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte korona virüsten 24 kişi hayatını kaybetti"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 24 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 609 olduğunu açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte korona virüsten 24 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 24 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 609 olduğunu açıkladı.

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Bakan Akar: "4 bin 562 personel TSK'dan ihraç edildi"

OHAL'in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın onayıyla 4 bin 562 personel TSK'dan ihraç edildi, 531 emekli askerin rütbeleri geri alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir" dedi.

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MSB'den askere gideceklerle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı,05 Haziran'dan itibaren silahaltına alınacak yükümlülerin katılış yapacakları birliklerin bulunduğu yerleşim merkezlerindeki Garnizon Komutanlıklarınca; havaalanı, gar ve otogarlarda açılacak irtibat noktalarına müracaat etmeleri gerektiğini açıkladı.

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Terör örgütü YPG/PKK, sivillerin tarım arazisini yakmaya devam ediyor

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristler, Rakka Valiliğine bağlı Suluk kasabasında sivillere ait tarım arazisini yaktı.

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ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı

ABD'nin Buffola kentinde polis ve askerlerin üzerine araç sürülmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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Irkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı

Fransa'da 2016 yılında polis aracında ölen siyahi Adama Traore için Paris Adliye binasında görülen dava sırasında gösteri düzenlendi. Yüzlerce kişi, polis şiddetine tepki gösterirken, bir grup ise çevredeki çöp tenekelerini ateşe verdi. Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

(İHA)

Kaynak: İHA