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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 585 olduğunu açıkladı.

Günün Özeti
02.06.2020 20:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:42

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 585 olduğunu açıkladı.

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Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Mayıs ayı ihracatımız; Covid-19 etkisiyle dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019'daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen, pandemi sürecinde bir önceki aya göre yüzde 10,84 arttı" dedi.

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EPDK'dan akaryakıt sektörüne uyarı "Fiyatlar çok yüksek, hemen indirin"

Enerji Piyasası denetleme kurumu, akaryakıt fiyatlarının olması gerekenin çok üzerinde olduğunu belirtti.

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Restoran ve kafeler servisi müşteri geldikçe açacak

Korona salgını nedeniyle kepenk kapattılar ve yeni normallerle tekrar mesaiye başladılar. Yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan kafe ve restoranlar 1 Haziran itibariyle kapılarını açtı. İşletmeler, bu yeni dönemde alınan sıkı tedbirlerle faaliyete geçti.

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Trump protestoların ortasında Beyaz Saray'dan yürüyerek çıktı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray önünde devam eden protestolar sırasında eline İncil'i aldı, yürüyerek Beyaz Saray'dan ayrıldı. Eylemler sırasında kundaklanmak isteyen kiliseye yürüyerek gelen Trump, basına poz verdikten sonra Beyaz Saray'a yürüyerek döndü.

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Sağlık Bakanlığı, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi

Sağlık Bakanlığı, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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