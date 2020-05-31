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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Son 24 saatte korona virüsten 25 kişi hayatını kaybetti"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 25 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 540 olduğunu açıkladı.

Günün Özeti
31.05.2020 21:37 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:40

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Son 24 saatte korona virüsten 25 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 25 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 540 olduğunu açıkladı.

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1 Haziran'da normalleşme başlıyor Korona virüs salgını nedeniyle 2,5 aydır devam eden sokak kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasakları son buluyor. 1 Haziran itibarıyla pek çok şey değişiyor.

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Kışlalarda terhis heyecanı

Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde terhisleri ertelenen 200 asker, bugün terhis edilerek memleketlerine doğru yola çıktı.

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Atık suda korona virüs saptandı Dünyada ilk kez atık sudan çamur örnekleri alındı. istanbul'da alınan örneklerde virüs saptandı. İstanbul'da derelerde, köylerde, kanalizasyonlarda korona virüs araştırması yapıldı. Atık sudan alınan çamur örnekleri incelendi ve çamurda virüs örneklerine rastlandı. Özellikle pandemi hastanelerinin yakınlarında Kovid-19 izlerine daha çok rastlandı.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS ilgili video paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili bilgilendirici bir video paylaştı.

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SpaceX, Crew Dragon uzay aracını başarılı bir şekilde fırlattı

SpaceX, Crew Dragon uzay aracını başarılı bir şekilde fırlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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