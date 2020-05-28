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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün Özeti
28.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:00

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 30 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 30 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 461 olduğunu açıkladı.

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Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, "Aslında o gün hukuk ve adalet ayaklar altına alınarak idam sehpasına gönderilen milletin bu 3 adamı değil, bizatihi milli iradenin ta kendisi olmuştur. Darbeyle görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri, ve inançlarıyla milletimizdi" dedi.

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Yassıada belgeseli dünden bugüne tanıklık ediyor İ27 mayıs 1960 darbesi, 60. yılında hazırlanan belgesel ile demokrasi ve özgürlük konusuna dikkat çekiyor. Belgeselin ilk gösterimi de yassıada da yapıldı.

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Korona virüs ile ülkelerin savaşı devam ediyor

Toplam vaka sayısının 5 milyon 700 bini aştığı salgında 350 binden fazla insan hayatını kaybetti.

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İşte İstanbul'da Cuma namazı kılınacak olan camiler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Mayıs Cuma günü "Cuma Namazı" kılınacak camii, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile paylaştı. İstanbul'da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii'nde Cuma namazı kılınabilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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