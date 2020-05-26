Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 28 kişi hayatını kaybetti"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 397 olduğunu açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 28 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 397 olduğunu açıkladı.

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Sokak kısıtlamasında dördüncü gün

Korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona eriyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Attığımız normalleşme adımları sonrası ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Sadece ülkemizin bu krizin üstesinden gelmesi yetmiyor. Bunun için yeni normal dediğimiz bir hayat biçimini kendimi alıştırmak zorundayız" dedi.

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Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor

Korona virüsle mücadele kapsamında yapımı devam eden Yeşilköy Pandemi Hastanesindeki çalışmalarda sona gelindi. Açılışa günler kalan hastanedeki son durum havadan görüntülendi.

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Diyanetten cuma namazı için uyarı afişi

Camiler 29 mayıs'ta cuma namazı için ibadete açılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da camilerde uyulması gereken kurallara ilişkin bir afiş yayınladı.

(İHA)

Kaynak: İHA