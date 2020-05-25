Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte 29 kişi daha hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse ilişkin 25 Mayıs verilerini açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte 29 kişi daha hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse ilişkin 25 Mayıs verilerini açıkladı. Buna göre, son 24 saatte 29 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 369 oldu.

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İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor

Korona virüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı süresince 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu nedenle bayramın ikinci gününde de Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, E-5 karayolu ve Vatan Caddesinin boş kaldığı görüldü.

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Dünya genelinde virüs kaynaklı ölü sayısı giderek artıyor

Son günlerde virüsün en çok vurduğu ülkelerden biri olan Hindistan'da 24 saatte 6 bin 767 kişide yeni tip corona virüs tespit edildi. Bu sayı şimdiye kadarki en fazla vaka artışı.

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Korona virüs aşısında yeni gelişme Korona virüs aşısında yeni aşamaya geçildi. ABD'de maymunlar üzerinde yapılan deneyler başarılı oldu.

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Çekirge sürüleri Dubai'yi istila etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentini çekirge sürüleri istila etti.

(İHA)

Kaynak: İHA