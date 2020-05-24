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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Son 24 saatte korona virüsten 32 can kaybı, bin 141 yeni vaka"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 32 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 141 yeni vaka tanısı konulduğunu, bin 92 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

Günün Özeti
24.05.2020 20:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:50

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Son 24 saatte korona virüsten 32 can kaybı, bin 141 yeni vaka"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 32 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 141 yeni vaka tanısı konulduğunu, bin 92 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

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İstanbul'da kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci günü, Ramazan Bayramı'nın ise ilk gününde yollar boş kaldı. E-5 karayolundaki sakinlik drone ile havadan görüntülendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere hitap ederek, "Sizler hayır dualarıyla oradasınız. Bu dualar sizlerden hiçbir zaman eksik olmuyor. İnşallah bu zaferi noktaladığımızda gelecek nesiller de sizleri çok farklı anacak. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" dedi.

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Başkent'te bayram namazı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazını sınırlı sayıda cemaatle kıldırarak, bayram hutbesini okudu.

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Dünya korona virüsle mücadele ediyor

Korona virüs 5 milyon 400 bin kişiye bulaştı. 340 binden fazla insan da hayatını kaybetti. Dünya, salgınla mücadele ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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