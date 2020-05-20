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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 222 olduğunu açıkladı.

Günün Özeti
20.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:55

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 222 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız, 1000'in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz" dedi.

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Yurt dışından gelen vatandaşlar 14 günü evlerinde geçirecek

Sağlık Bakanlığı, yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyon süresini evlerinde geçireceklerini ve şu an KYK yurtlarında kalmakta olan kişilerin de 23 Mayıs'a kadar yurtlardan çıkışlarının yapılacağını duyurdu.

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81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri konulu ek genelge gönderdi.

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Kısıtlamaya uymayıp kuralları hiçe sayanlara ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı 4 gün süresince kurallara uymayan 28 bin kişiye idari veya adli işlem yapıldığını açıkladı.

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Çocuklar parklara akın etti

Korona Virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklara bugün verilen 4 saatlik iznin ardından çocuklar parklara akın etti.

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Dünyanın korona virüs imtihanı sürüyor

Korona virüs dünya genelinde beş milyondan fazla kişiye bulaştı. Rakamlar her geçen gün artıyor. Dünya halen salgınla mücadele ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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