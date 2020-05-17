Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 44 kişi hayatını kaybetti"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 44 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 140 olduğunu açıkladı.

17.05.2020 21:10 | Son Güncelleme: 17.05.2020 21:13

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 44 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 44 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 140 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi" dedi.

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Kısıtlamanın ikinci gününde yollar ve duraklar boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul'da yollar, metro ve metrobüs durakları boş kaldı. Sessizliğe bürünen E-5 karayolu drone ile havadan görüntülendi.

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Hastaneler 1 haziran'da yeni normale geçiyor

Cumhurbaşkanlığı'nın normalleşme takvimine göre 1 Haziran'dan itibaren hastanelerde uygulanan salgın tedbirlerinin gevşetilmesi planlanıyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre pandemi hastanelerinin sayısı kademeli olarak azaltılacak. Sadece İstanbul ve Ankara gibi vaka sayılarının nispeten fazla olduğu illerde pandemi hastaneleri olacak.

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Uluslararası sağlık turizmi kapsamında tam 31 ülkeden ülkemize hasta gelecek

Koronavirüsle mücadeledeki başarısıyla bütün dünyadan büyük övgüler alan Türkiye, sağlık turizminde 31 ülkeye hizmet vermeye başlayacak. 31 ülke arasında Almanya ve İngiltere de yer alıyor.

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Yeşilköy salgın hastanesinin isim tabelası konuldu

Korona virüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanılan ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen Yeşilköy'deki salgın hastanesin isim tabelası konuldu. "Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela giriş binasının üstüne yerleştirilirken, çevre uyarı tabelalarının da takıldı.

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Bakan Soylu, operasyon birlikleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli açılış ve ziyaretler için geldiği Şırnak'ta Çakırsöğüt Tugay Komutanlığında Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat operasyon birlikleri ile bir araya geldi.

(İHA)

Günün Özeti

Kaynak: İHA

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