Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 58 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 58 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı. Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez binin altına düştü, iyileşen hasta sayımız 100 bini geçti.

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Dünya kovid-19 salgınıyla mücadele ediyor

çin'in vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs nedeniyle dünya genelinde vaka ve ölü sayısı artıyor.Rusya'da bilanço giderek ağırlaşırken,kısıtlamaların gevşetildiği pakistan'dan endişe verici görüntüler yansıdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden korona virüs salgınına ilişkin yaptığı paylaşımda, "18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, korona virüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz" dedi.

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Sahillerin doluluk oranı gün geçtikçe artıyor

İstanbul'da sahiller, korona virüs tehlikesine aldırmayıp kendisini dışarı atan vatandaşlarla doldu. Maltepe ve Kartal Sahili'ne adeta akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken toplu yürüyüş yaptı.

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İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 78 parça eser ele geçirildi

Şişli'de bir sanat evine yapılan operasyonda 78 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

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"1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Milletimizin desteğiyle, yerel yönetimlerimizle el birliği içinde yılda 300 bin konut olmak üzere 1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA