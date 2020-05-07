Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 57 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 641 olduğunu açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 57 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 641 olduğunu açıkladı.

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"Türkiye'miz korona virüse karşı mücadelede ilk etabı tamamlamıştır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin korona virüse karşı mücadelede ilk etabı tamamladığını belirterek, "Salgınla mücadelede birinci dönemde hedefimiz hastalığı kontrol altına almaktı. Korona virüsle mücadelenin ikinci döneminde ise hedefimiz, hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmaktır. Bazı kısıtlamaları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi faydalı buluyoruz. İsim bize mücadelemiz için fikir verecektir. Bu isim 'Kontrollü Sosyal Hayat'tır" dedi.

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Hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokak kısıtlamasının detayları belli oldu İçişleri Bakanlığı 9-10 mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bir genelgeye yayımladı. Daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi ekmek, su, mutfak tüpü ihtiyaçları kapılara kadar ulaştırılacak. Gazeteler evlere servis edilecek. Ptt, eczane, kamu, özel sağlık kurum ve kuruluşlarıyla; huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri ve hayvan hastaneleri açık kalacak.

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Maske satışında tavan fiyat 1 lira olarak belirlendi

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin, adedi KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde tüketicilerin satışına sunulacağını bildirdi.

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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan İGDAŞ açıklaması

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, mevzuata aykırı fatura düzenlediği tespit edilen İGDAŞ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "45 günlük fatura gönderirsen bu affedilir birşey değil" dedi.

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Suudi Arabistan Kabe'nin girişine sterilizasyon sistemi kurdu

Suudi Arabistan'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin girişine ziyaretçileri sterilize eden kapılar yerleştirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA