Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte 64 kişi daha hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronvirüse ilişkin 6 Mayıs 2020 tarihli son verileri açıkladı Buna göre, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 3 bin 584 oldu.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte 64 kişi daha hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronvirüse ilişkin 6 Mayıs 2020 tarihli son verileri açıkladı Buna göre, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 3 bin 584 oldu. Bugün toplam 30 bin 303 test yapılırken, 2 bin 253 yeni vaka tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığı test çemberini genişleterek hayalet taşıyıcıları takibe alacak Sağlık Bakanlığı test çemberini genişletmeye hazırlanıyor. Böylelikle hayalet virüs taşıyıcılar takibe alınacak.

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EPDK'dan İGDAŞ'a soruşturma

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde, karantina bölgelerinde uygulanan kıyasen fatura uygulamasıyla ilgili İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti.

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Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "maske satışına izin verileceği" açıklamasının ardından detaylar belli oldu. Erdoğan'ın onayına sunulacak olan düzenlemeye göre, maske satışında üst limit 1 TL olacak.

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49 katlı gökdelende yangın: 7 yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Şarika kentinde 49 katlı bir gökdelende çıkan yangın, yaklaşık 2 buçuk saat sonra söndürüldü. Yangında 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Kuleli'de öğrencilerin harp okuluna girmesine engel olan FETÖ'cüler hakkında fezleke Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ'cü olmayan 33 öğrenciye 'askeri öğrenci olamaz' şeklinde gerçeğe aykırı rapor verip öğrencileri ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirerek harp okullarına geçişlerine engel olan FETÖ'cü doktor ve subaylar hakkında fezleke hazırlandı. Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin yer aldığı fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Fezlekede, "cebir veya tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olma", "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütü yöneticiliği", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçları bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA