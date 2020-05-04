Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik""Son 24 saatte 64 can kaybı, bin 614 yeni vaka"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 64 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 614 yeni vaka konulduğunu, 5 bin 15 hastanın iyileştiğini açıkladı.