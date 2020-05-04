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Günün özeti
04.05.2020 22:25 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:28

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik""Son 24 saatte 64 can kaybı, bin 614 yeni vaka"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 64 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 614 yeni vaka konulduğunu, 5 bin 15 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

""Son 24 saatte 64 can kaybı, bin 614 yeni vaka"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 64 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 614 yeni vaka konulduğunu, 5 bin 15 hastanın iyileştiğini açıkladı.

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Virüs dünya genelinde 3 buçuk milyon kişiye bulaştı

3 buçuk milyon kişiye bulaştı. 250 bin insan hayatını kaybetti. Dünya salgınla mücadele ediyor. Salgının merkezi ABD'de ölü sayısı 70 bine yaklaştı. Ölüm oranında ABD'yi izleyen İtalya bazı tedbirlerini gevşetse de ölü sayısı 28 binin üzerinde.

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İkinci grup tıbbi yardım da Somali'ye ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemenin Somali'ye ulaştığını bildirdi.

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Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan ayında yıllık yüzde 10,94, aylık yüzde 0,85 arttı.

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Virüs vaka sayısı sıfırlandı, 17 gündür şehirde yeni vaka görülmüyor

Yeni tip Korona virüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan Artvin'de vaka sayısı sıfırlandı. Kentte korona nedeniyle tedavi gören hastalar taburcu olurken, 17 gündür ise pozitif vakaya rastlanmadı.

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AKM binası yükselmeye devam ediyor

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çalışmalar yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirlerine uyularak az sayıda işçi ile hız kesmeden devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde iş makinesi üzerinde işçilerin çalıştığı görülüyor.

(İHA)

Günün özeti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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