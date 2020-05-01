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Günün Özeti
01.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:59

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Son 24 saatte korona virüsten 84 can kaybı, 2 bin 188 yeni vaka"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 84 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 188 yeni vaka görüldüğünü ve 4 bin 922 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Son 24 saatte korona virüsten 84 can kaybı, 2 bin 188 yeni vaka"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 84 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 188 yeni vaka görüldüğünü ve 4 bin 922 hastanın iyileştiğini açıkladı.

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Üç günlük kısıtlama başladı Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak için 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama, 3 mayıs pazar gece yarısı sona erecek.

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Bakan Albayrak: Sayı 451 bine ulaştı

Bir milyon yazılımcı projesi'nde başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi

Bakan Albayrak, projedeki gelişmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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Virüs şu ana kadar 3 milyon 250 binden fazla kişiye bulaştı

3 Milyon 250 binden fazla kişiye bulaştı. Binlerce insan hayatını kaybetti. Dünya korona virüsün pençesinden kurtulmaya çalışıyor.

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ABD'de milyonlarca kişi işsiz

Korona virüs salgınının en fazla vurduğu ülke olan ABD'de birçok insan işsiz kaldı. Öyle ki işsizlik maaşına başvuranların sayısı 30 milyonu aştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle vatandaşlarla konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardımda bulunduğu vatandaşlarla video konferans yöntemiyle konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ailelere ihtiyaçlarının giderilip giderilmediğini sordu.

(İHA)

Günün Özeti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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