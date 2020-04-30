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Günün Özeti
30.04.2020 19:35 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:41

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 93 can kaybı, 2 bin 615 yeni vaka"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 93 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 615 yeni vaka görüldüğünü ve 4 bin 846 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 93 can kaybı, 2 bin 615 yeni vaka"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 93 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 615 yeni vaka görüldüğünü ve 4 bin 846 hastanın iyileştiğini açıkladı.

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Dünya salgınla mücadele etmeye devam ediyor 3 milyon 200 binden fazla kişiye bulaştı. 220 binden fazla insan hayatını kaybetti. Korona virüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. En fazla can kaybının yaşandığı ABD'yi İtalya, İspanya ve Fransa takip ediyor

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Bakan Albayrak: Sayı 451 bine ulaştı

Bir milyon yazılımcı projesi'nde başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi

Bakan Albayrak, projedeki gelişmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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Wuhan'ın simgesi Sarı Turna Kulesi yeniden ziyarete açıldı

Çin'in Wuhan kentinin simgesi olan Sarı Turna Kulesi, korona virüs salgınının ardından yeniden kapılarını ziyarete açtı.

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Salgından en fazla turizm etkilendi Dünya turizm örgütü bir rapor yayımladı. Rapora göre dünyanın yüzde 96'sında seyahat kısıtlamaları uygulanıyor. bu da haliyle turizme bir darbe vurmuş oluyor.

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Pendik'te ham madde deposunda gerçekleşen patlama anı kamerada

Pendik'te bulunan ham madde deposunda meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Depodaki kazanda meydana gelen patlamanın şiddetiyle binanın duvarı yıkıldı. Patlamada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

Günün Özeti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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