Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Son 24 saatte korona virüsten 89 can kaybı, 2 bin 936 yeni vaka"Sağlık Bakanlığı, son 24 saat korona virüsten 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 936 yeni vaka konulduğunu, 5 bin 231 hastanın iyileştiğini açıkladı.

29.04.2020 20:05 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:08

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Son 24 saatte korona virüsten 89 can kaybı, 2 bin 936 yeni vaka"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat korona virüsten 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 936 yeni vaka konulduğunu, 5 bin 231 hastanın iyileştiğini açıkladı.

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Bakan Koca, enfekte olan sağlık çalışını sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Enfekte olan, sahada yoğun bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428. Vakalarımız içindeki oranı yüzde 6 buçuğa yakın" dedi.

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"Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırıldı"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

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MSB: "ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan uçak Andrews Hava Üssü'ne ulaştı"

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan uçağın Andrews Hava Üssü'ne ulaştığını bildirdi.

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Afrin'de patlama anı

Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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2019'da 14 bin refakatsiz çocuk AB'ye iltica başvurusunda bulundu

Avrupa Birliği üyesi ülkelere 2019 yılında yaklaşık 14 bin refakatsiz çocuğun iltica başvurusunda bulunduğu açıklandı.

(İHA)

Günün Özeti

Kaynak: İHA

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