Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 92 can kaybı, 2 bin 392 yeni vaka"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat korona virüsten 92 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 392 yeni vaka konulduğunu, 5 bin 18 hastanın iyileştiğini açıkladı.

...

Çalışanların ücretsiz maskeleri iş yerlerinden dağıtılacak

İstanbul Eczacı Odası kamu kurumunda ve bir iş yerinde sigortalı olarak çalışanlara eczanelerden ücretsiz maske verilmeyeceğini duyurdu. Çalışanlar maskelerini ücretsiz olarak çalıştıkları kurumdan alabilecek.

........

Bakan Albayrak'tan kredi ertelemesi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz" dedi.

...

Pentagon üç UFO görüntüsü yayınladı

ABD Savunma Bakanlığı, deniz kuvvetlerine bağlı pilotlarca çekilmiş üç UFO videosu yayınlandı.

.......

ABD'ye yardım götüren uçak havalandı

ABD'ye yardım malzemesi götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

(İHA)

Kaynak: İHA