Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Son 24 saatte korona virüsten 95 can kaybı, 2 bin 131 yeni vaka" Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 95 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 2 bin 131 yeni vaka tanısı konulduğunu, 4 bin 651 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

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Megakentte sokağa çıkma kısıtlamasının ardından mesai yoğunluğu

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılımını engellemek amacıyla 4 günlük alınan sokağa çıkma kısıtlamasının gece saatlerinden itibaren son bulmasının ardından İstanbul'da vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren işlerine gitmek için yollara düştü. E-5 otoyolu ve otobüs duraklarında zaman zaman yoğunlukların yaşandığı görüldü.

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Virüs bulaşanların sayısı 3 milyona yaklaştı

Dünya salgının pençesinde ve mücadelesini sürdürüyor. Korona virüsten en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı bir milyona yaklaşırken, ölü sayısı da 54 bini geçti.

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Adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresi uzatıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, korona virüsle mücadele kapsamında nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresinin uzatıldığını duyurdu.

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Koronayı yendi 'Erik Dalı' eşliğinde taburcu oldu

Türkiye'de korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan hasta sayısı her geçen gün artarken, Malatya'da da iyileşen genç bir hasta sağlık çalışanlarının 'Erik Dalı' şarkısıyla oynayarak taburcu edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA