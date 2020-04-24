Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 115 can kaybı, 3 bin 116 yeni vaka"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 115 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 115 can kaybı, 3 bin 116 yeni vaka" Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 115 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı. ... 11 ayın sultanı Ramazan geldi 11 ayın sultanı mübarek ramazan dün gece yapılan ilk sahurla başladı. Salgın sebebiyle teravih namazları evlerde kılındı. ilk iftar da bu akşam güneşin batmasıyla yapılacak. ........ Türkiye'de vaka sayısı dengelendi Dünya Sağlık Örgütü korona virüs salgınında gelinen son durumu değerlendirdi. Açıklamada Türkiye'de vaka sayılarının dengelendiğine dikkat çekildi. ... Dünya genelinde virüs kaynaklı ölüm 190 bine yaklaştı Korona virüs salgınında dünya genelinde yaklaşık 190 bin kişi hayatını kaybetti. 740 bin insan da iyileşerek sağlığına kavuştu. ....... BM: "Acil tedbir alınmazsa açlık ikiye katlanacak" Birleşmiş Milletler'in (BM) Covid-19 salgını nedeniyle dünyada yeni bir açlık krizi yaşanması riskine karşı yayınladığı raporda, "Çok hızlı tedbirler alınmazsa dünyadaki açlık ikiye katlanacak" ifadeleri kullanıldı. (İHA) Kaynak: İHA