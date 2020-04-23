Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 115 can kaybı, 3 bin 116 yeni vaka"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 115 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 115 can kaybı, 3 bin 116 yeni vaka"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 115 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan mesajında, "Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

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31 şehre getirilen sokağa çıkma kısıtlama gece yarısı başladı

Korona virüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama, 26 nisan pazar gece yarısı sona erecek.

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Çin'de öğrenciler yemeklerini mesafeli yiyor

Korona virüs karantinasının sona ermesiyle günlük hayatın normale dönmeye başladığı Çin'in Çangşa şehrinde bir lisede spor salonu yemekhaneye dönüştürülerek, öğrencilerin mesafeli yemek yemesi sağlandı.

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Virüs nedeniyle 180 binden fazla kişi hayatını kaybetti Korona virüs nedeniyle dünya genelinde 180 binden fazla kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 2 milyon 600 bini aştı. Vaka sayısında zirvede ise halen ABD var.

(İHA)

Kaynak: İHA