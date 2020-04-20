Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte 3 bin 977 yeni Covid-19 vakası tespit edildiSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 35 bin 944 korona virüs testi yapıldığını ve 3 bin 977 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte 3 bin 977 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 35 bin 944 korona virüs testi yapıldığını ve 3 bin 977 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

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En fazla vaka ve ölüm ABD'de

Dünya korona virüsün pençesinde. salgının merkezi olan ABD en fazla vaka ve ölü sayısına sahip.

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"Teravih namazları evlerde ferdi olarak kılınacak"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayında teravih namazlarının evlerde ferdi olarak eda edileceğini söyledi. Erbaş, Ramazan ayının kan bağışının azaldığı bir dönem olduğunu da belirterek, "Ramazan'dan önce başta tüm mensuplarımız ve din görevlisi hocalarımız olmak üzere milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Ramazan ayından önce buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Bakan Selçuk kısa çalışma ödeneğine başvuran firma sayısını açıkladı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 270 bine yakın firmanın 3 milyonu aşkın sigortalı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.

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Beşiktaş'ta belediye otobüsü dehşet saçtı

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan bir belediye otobüsü önce bir kamyona, ardından da yol kenarındaki aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Kazada otobüs şoförü ve bazı yolcular yaralandı.

(İHA)

Kaynak: İHA