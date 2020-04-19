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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel

Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte 3 bin 977 yeni Covid-19 vakası tespit edildiSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 35 bin 944 korona virüs testi yapıldığını ve 3 bin 977 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

19.04.2020 19:55 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:58
Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte 3 bin 977 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 35 bin 944 korona virüs testi yapıldığını ve 3 bin 977 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

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Dünya genelinde virüs nedeniyle ölü sayısı 160 bini aştı

Korona virüsle mücadele sürerken dünya genelinde ölü sayısı 160 bini aştı. ABD Başkanı Trump da aldığımız önlemlerle milyonlarca hayat kurtardık açıklamasını yaptı.

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Kısıtlama nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı

Korona virüs nedeniyle hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı. Köprüden çok az sayıda otomobilin geçiş yaptığı görüldü. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

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Korona virüs nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 200 binin üzerine çıktı

Korona virüs dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Küresel salgında şu ana kadar 150 binden fazla insan hayatını kaybetti. Virüs, 2 milyon 200 binin üzerinde kişiye bulaştı. Son 24 saatte ABD'de 2296, İngiltere'de 847, Fransa'da 761, İtalya'da 575 kişi hayatını kaybetti.

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30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar bu gece saat 24.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldı.

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Sokakta top oynayan gençlere droneli baskın

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte polis ekipleri kısıtlamaya uymayanları havadan drone ile takip etti. Bir grup gencin sokakta top oynadığının drone ile belirlenmesinin ardından polis araçları hemen sokağa gitti. Kısıtlama kurallarına uymayan gençler karşılarında polisleri görünce kaçmaya çalışırken, gençlerin yaşadığı panik ve komik anlar havadan görüntülendi.

(İHA)

Günün Özeti

Kaynak: İHA

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