Günün Özeti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Günün Özeti - Haberler
İstanbul Atatürk Havalimanı, Sağlık Bakanlığı, Başakşehir, İstanbul, Güncel

Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişi hayatını kaybetti"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 854 olduğunu açıkladı.

17.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:38
Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 854 olduğunu açıkladı.

...

Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin iskeleti tamamlanıyor

Atatürk Havalimanı'nda inşaatına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin iskeletinin büyük bir kısmı tamamlandı.

...

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışa 3 gün kala yolları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açılışı öne çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı. Yolların büyük kısmı tamamlanırken kalan kısımlar için ise yürütülen hummalı çalışmalar havadan görüntülendi.

...

İstanbul trafiği sokağa çıkma yasağı öncesi kilitlendi

İstanbul'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi araçlarıyla Çatalca ve Silivri tarafındaki yazlıklarına gitmek isteyenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

(İHA)

Günün Özeti

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun 'Anneme aşığım' dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin
Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Haydar Baş Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ümit Besen Ebru Şallı Yıldız Tilbe Demet Akalın
Spor Falcao Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Pedro Rodriguez Ledesma
Daha Fazla Nisan Çocuk Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Günün Özeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 19:55:08. #1.15#
title