Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişi hayatını kaybetti"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 854 olduğunu açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişi hayatını kaybetti" Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 854 olduğunu açıkladı. ... Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin iskeleti tamamlanıyor Atatürk Havalimanı'nda inşaatına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin iskeletinin büyük bir kısmı tamamlandı. ... Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışa 3 gün kala yolları ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açılışı öne çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı. Yolların büyük kısmı tamamlanırken kalan kısımlar için ise yürütülen hummalı çalışmalar havadan görüntülendi. ... İstanbul trafiği sokağa çıkma yasağı öncesi kilitlendi İstanbul'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi araçlarıyla Çatalca ve Silivri tarafındaki yazlıklarına gitmek isteyenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. (İHA) Kaynak: İHA