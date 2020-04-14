Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikİnfaz Kanun Teklifi kabul edildiCeza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

İnfaz Kanun Teklifi kabul edildi

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi

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Türkiye'de son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 296 olduğunu açıkladı.

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Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 120 bine yükseldi

Korona virüs ile mücadelede ülkeler tedbirlerini arttırırken dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bine yükseldi.

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Sokağa çıkma yasağı sona erdi, çalışanlar yollara düştü

İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Nisan ile 13 Nisan arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasak, bu gece saat 00.00'da ise sona ermişti. Yasağın bitmesiyle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sabah saatlerinde yola koyuldular.

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THY dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar erteledi

Türk Hava Yolları (THY), tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs'a kadar durdurduğunu duyurdu.

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Çernobil'deki yangın 10 gündür söndürülemiyor

Ukrayna'nın Çernobil Bölgesi'nde çıkan yangının 10 gündür söndürülemiyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken alevler, Çernobil Nükleer Santrali'ne doğru ilerliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA