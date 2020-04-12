Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTürkiye'de korona virüsten can kaybı bin 101 olduSağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 101 olduğunu açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik Türkiye'de korona virüsten can kaybı bin 101 oldu Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 101 olduğunu açıkladı. Bugün 33 bin 170 test yapılırken, 5 bin 138 yeni vaka oldu. ... 63 milyon kişi sokağa çıkmadı 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün ikinci günü. İçişleri Bakanlığı geride kalan ilk günde 63 milyon kişinin sokağa çıkmadığını açıkladı. ... İstanbul hayalet şehre döndü Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'un havadan çekilen görüntüleri adeta hayalet şehri andırdı. Görüntülerde meydanlar ve ana yolların bomboş olmadığı görüldü. ... Dünya genelinde korona virüs 1 milyon 750 binden fazla kişiye bulaştı Korona virüs kasıp kavurmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayılarının hızla arttığı salgında ABD dünyada virüsten en fazla kişinin öldüğü ülke oldu. İşte dünyadan korona virüs notları. (İHA) Kaynak: İHA