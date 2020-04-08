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Toplum Bilimleri Kurulu, Fahrettin Koca, Güncel

Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

08.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:41

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Toplum Bilimleri Kurulu oluşturduk, bu uygulama salgınla mücadelede dünyada ilktir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplumsal konularda alınacak tavsiye kararlarına gerek duyuyoruz. Bu amaçla Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Kurul, süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek, nelerden kaçınmak gerektiğinin ötesinde hayatı kolaylaştırmaya yönelik tekliflerde bulunacak. Bu uygulama salgınla mücadelede dünyada ilktir" dedi.

...

Wuhan'da karantina kalktı

Korona virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan'da karantina kalktı.

...

Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı bir milyon 400 bini geçti

Korona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Vaka sayısı bir milyon 400 bini aştı, 300 bin kişi iyileşti. Avrupa ülkelerinde de şu sıralar ilaç kıtlığı yaşanıyor. Dünya genelinde yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 bini aştı. En çok vaka görülen ülke 386 bin 104 ile ABD olurken, onu İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya izledi.

...

Zeytinburnu'nda 17 bin adet kaçak maske ele geçirildi

Zeytinburnu'nda izin belgesi olmadan maske üretimi yapan tekstil atölyelerine düzenlenen operasyonda 17 bin adet maske ele geçirildi. 3 iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

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İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri tüm hızıyla sürüyor

İstanbul'da bugün yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde kural ihlali yapan toplam 74 kişiye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde, 6 kişiye maske kullanmamaktan, 16 kişiye 20 yaş ve altındakilere uygulanan sokağa çıkma yasağı ihlalinden, 3 kişiye 65 yaş ve üzeri olmak üzere toplam 74 kişinin işlem gördüğü belirtildi.

(İHA)

Günün Özeti

Kaynak: İHA

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