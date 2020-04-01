Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTürkiye'de korona virüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 214 olduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle Türkiye'de vefat edenlerin sayısının 214'e yükseldiğini belirterek, "Toplam vaka sayısı 13 bin 531, iyileşen hasta sayısı 243...

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Türkiye'de korona virüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 214 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle Türkiye'de vefat edenlerin sayısının 214'e yükseldiğini belirterek, "Toplam vaka sayısı 13 bin 531, iyileşen hasta sayısı 243 oldu" dedi.

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AK Parti infaza ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "65 yaşanın doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunun kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konutta infazını mümkün hale getiriyoruz" dedi.

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YÖK'ten kayıt dondurma hakkı

YÖK Başkanlığı yeni bir karar alarak isteyen üniversite öğrencilerinin 2019-2020 Bahar Dönemi kayıtlarını dondurabileceklerini açıkladı.

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Bilet fiyatları vatandaşı isyan ettirdi

İstanbul'da yurtlardaki karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otobüs bilet fiyatlarına isyan etti.

(İHA)

Kaynak: İHA