Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTürkiye'de korona virüs sebebi ile vefat edenlerin sayısı 131 olduTürkiye'de korona virüs sebebi ile vefat edenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik Türkiye'de korona virüs sebebi ile vefat edenlerin sayısı 131 oldu Türkiye'de korona virüs sebebi ile vefat edenlerin sayısı 131'e yükseldi. ... Kayseri'de umrecilerin karantina süreleri uzatıldı Umre'den döndükten sonra Kayseri'de karantina altına alınan 244 kişinin karantina süresi uzatıldı. ... Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu oldu Bir haftadır hastanede koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu oldu. ... Ticari taksilerde plaka uygulaması başladı İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, korona virüsünün yayılmasının önlenmesi amacıyla gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı. Bu gece itibariyle plakasının sonu tek haneli olan ticari taksiler trafiğe çıkarken, İstanbul'da trafikteki taksi sayısının yarı yarıya düştüğü görüldü. (İHA) Kaynak: İHA