Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikKoronavirüste son durum: Can kaybı 108, toplam vaka sayısı 7 bin 402Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, koronavirüs nedeniyle can kaybı 108'e yükselirken, vaka sayısı 7 bin 402'ye çıktı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Koronavirüste son durum: Can kaybı 108, toplam vaka sayısı 7 bin 402

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, koronavirüs nedeniyle can kaybı 108'e yükselirken, vaka sayısı 7 bin 402'ye çıktı.

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Çin yeni vakaları Dünya Sağlık Örgütüne bildirmiyor mu?

Korona virüs Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayıldı. Ölü sayısının 3 bin 300'leri aştığı bölgede çoğu kez virüsü yendik mesajı verildi. Çok geçmeden Çin ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Çin, yeni pozitif vakaları dünya sağlık örgütüne bildirmiyor, ya da sayıyı çok az veriyor.

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Bakan Selçuk'tan bayram ikramiyeleri açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 7-11 Nisan tarihleri arasında veriyoruz" dedi.

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Umreden dönen vatandaşların karantina süresi bugün sona eriyor

Umreden döndükten sonra Ankara ve Konya'da karantinaya alınan vatandaşların 14 günlük karantina süresi bugün sona eriyor. Uzun bir sürenin ardından ailelerine kavuşmak isteyen vatandaşların, Gölbaşı'da karantinanın yapıldığı yurdun önündeki bekleyişi sürüyor.

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Rus ordusundan 'korona virüsü' tatbikatları

Rusya'da artan korona virüs vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında Rus ordusunun virüse karşı tatbikatları başladı.

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İstanbul en sakin günlerini yaşıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanınca İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA