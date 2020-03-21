Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Korona virüs tedbirleri artırılıyor

Korona virüs tedbirleri artırılıyor.Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son genelgeyle, tüm hastaneler salgın hastanesi olarak kabul edildi.Böylece sadece kamu hastanelerinde değil, özeller dahil tüm hastanelerde korona virüs tedavisi gerçekleştirilebilecek.

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BDDK'dan müşteri mağduriyetine karşı tavsiye kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda tavsiye kararı aldı.

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Uzaktan eğitimde dijital televizyon yayın platformlarındaki frekans bilgileri açıklandı

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle eğitime verilen ara 23 Mart Pazartesi günü sona eriyor. Türkiye'de ilk defa ulusal çapta uygulanacak uzaktan eğitime dair yayınların dijital televizyon yayın platformlarındaki bilgileri de netlik kazandı.

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Bahçeli: "Her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız tarihi bir görev"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir. Şimdiden her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket etmemiz tarihi bir görevdir" paylaşımında bulundu.

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Bakanlıktan 2 milyon haneye maddi destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı bin TL nakdi destekten yararlanacaktır" dedi.

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Bakanlıktan yeni önlem: O yerler geçici süreliğine kapatılıyor

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" kapsamında gönderdiği ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri 21 Mart 2020 tarihinde saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacağı duyuruldu.

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İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü

İstanbul'da yeni tip korona virüs nedeni ile 20 Mart Cuma günü toplu taşıma kullanım oranı yüzde 64 oranında azaldı. Bu oranın korona virüs teşhisinin konulduğu ilk vakadan beri İstanbul'da ölçülen en düşük oran olduğu belirtildi. Öte yandan sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 8 oranına kadar düştü. Havada çekilen görüntülerde yolların boş olduğu görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA