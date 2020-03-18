Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Türkiye'de koronavirüsten kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu gece sizi üzen bir haberi aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun sağlık bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüs ile mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı" dedi.

...

Avrupa'dan gelen kafileler yurda yerleştirilmeye devam ediyor

Korona virüs nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye dönen kafileler, 14 gün boyunca karantina altında olacakları yurtlara yerleştirilmeye devam ediyor.

...

Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ileri bir tarihe kadar ertelendiğini duyurdu.

...

Deprem bölgesine konteyner sevkiyatı

Van'ın Başkale ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından vatandaşların barınması için konteyner sevkiyatı başladı.

(İHA)

Kaynak: İHA