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Amerika Birleşik Devletleri, Berat Albayrak, Türkiye, Amazon, Güncel

Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

17.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:13
Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Türkiye'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi

Türkiye'de korona virüs vaka sayısı 47'ye yükseldi.

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"Ülkemiz olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, korona virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Ülkemiz olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir. Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır" dedi.

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Amazon'da 'koronavirüs' istihdamı

Online perakende devi Amazon, koronavirüs kaynaklı internetten yapılan alışverişlerin artmasıyla ABD'de 100 bin yeni eleman alacağını duyurdu.

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Savaşın gölgesinde çocuk olmak Buz gibi hava. Ayaklarında ne çorap, ne de ayakkabı. Hatta yiyecekleri bile yok. Onlar, doğdukları topraklarda savaşın gölgesinde kalan çocuklar.

(İHA)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Günün Özeti

Kaynak: İHA

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