Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTürkiye'de ikinci koronavirüs vakasıSağlık Bakanı Koca: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası

Sağlık Bakanı Koca: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."

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Öğrenciler korona virüs tatilinde uzaktan eğitimle ders görecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır. Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sağlayan eğitim bilişim ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitim ile sürmesini sağlayacak" dedi.

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Akıllı telefonlar bakteri barındırıyor

Korona virüs 110 ülkede milyonlarca kişiyi tehdit ediyor. Bu virüsten korunmanın temel yoluysa temizlikten ve el temizliğinden geçiyor.

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Sanayi üretimi ocakta yüzde 7,9 arttı

Sanayi üretimi 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 7,9 arttı.

(İHA)

Kaynak: İHA