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Yunanistan, Güncel

Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

12.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:36
Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Yunanistan'da korona virüsten ilk ölüm

Yunanistan'da korona virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rus askeri heyeti geldi, görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık" dedi.

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Virüsten korunmanın yolları neler ?

Korona virüs 110 ülkede milyonlarca kişiyi tehdit ediyor. Bu virüsten korunmanın temel yoluysa temizlikten ve el temizliğinden geçiyor.

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Yunan zulmünün bilançosu: 3 ölü, 198 yaralı

Edirne'de, Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede, Yunanistan askeri güçleri tarafından mültecilere yapılan orantısız müdahalelerin ardından 3 mülteci hayatını kaybetti. Olaylarda, 198 mülteci de yaralanırken, 14'ünün hastanelerde tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

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AB Komisyonu, Yunanistan'dan şiddete karşı soruşturma bekliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sınırdan geçmeye çalışan mültecilere uygulanan şiddet için Yunanistan tarafından soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.

(İHA)

Günün Özeti

Kaynak: İHA

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