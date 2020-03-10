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Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikCumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır" dedi.

10.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:56
Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır" dedi.

...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız" dedi.

...

İtalya Başbakanı Conte: "İtalya'nın tamamı karantina altında"

İtalya, korona virüsüne karşı alınan acil önlemleri ülkenin kuzeyinden, ulusal çapa genişletirken, İtalya Başbakanı Guseppe Conte "İtalya'nın tamamı karantina altında" açıklamasında bulundu.

...

"Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Önemli olan bulaşıcılığını önlemek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Önemli olan bulaşıcılığını önlemek" dedi.

...

Üzerine halı düştü, o an kameraya böyle yansıdı

Çankırı'da çiçekçi dükkanı bulunan arkadaşına yardım ederken üzerine halı düşen genç neye uğradığını şaşırdı.

(İHA)

Günün Özeti

Kaynak: İHA

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Günün Özeti

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