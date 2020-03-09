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İdlib, Güncel

Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikEsad yine ateşkese uymadı İdlib'de 6 mart gecesi yürürlüğe giren ateşkes Esad rejimi tarafından ihlal edildi.

09.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:09
Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Esad yine ateşkese uymadı İdlib'de 6 mart gecesi yürürlüğe giren ateşkes Esad rejimi tarafından ihlal edildi. rejim, hem TSK konvoyuna, hem de köylere taciz ateşi açtı,Esad rejimi İdlib'de ateşkesi ihlal etti.

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Mültecilerin Avrupa'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, yeni dikenli teller çekiyor.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü İkna Süreci Uzmanları ekiplerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ederken, 5 yıl önce terör örgütü tarafından Şırnak'ta dağa kaçırılan Tekoşin Açar'ın annesi Naime Dalmış, terör örgütünden kaçan evladıyla buluştu. 3 Eylül 2019 tarihinden bu yana evladına kavuşan aile sayısı ise 12'ye yükseldi.

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İtalya'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 133 kişi daha hayatını kaybetti. Lombardiya ve 14 kent için başlatılan karantina süreci devam ediyor.

(İHA)

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Günün Özeti

Kaynak: İHA

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