Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikEsad yine ateşkese uymadı İdlib'de 6 mart gecesi yürürlüğe giren ateşkes Esad rejimi tarafından ihlal edildi.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Esad yine ateşkese uymadı İdlib'de 6 mart gecesi yürürlüğe giren ateşkes Esad rejimi tarafından ihlal edildi. rejim, hem TSK konvoyuna, hem de köylere taciz ateşi açtı,Esad rejimi İdlib'de ateşkesi ihlal etti.

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Yunan askeri Meriç Nehri'ne dikenli teller çekiyor

Mültecilerin Avrupa'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, yeni dikenli teller çekiyor.

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Üç ayları yakınlarıyla geçirmek isteyen Suriyeliler ülkelerine gidiyor

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen Suriyeliler, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını geçirmek isteyen Suriyeliler'in Öncüpınar Sınır Kapısından geçişleri sürüyor.

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Bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü İkna Süreci Uzmanları ekiplerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ederken, 5 yıl önce terör örgütü tarafından Şırnak'ta dağa kaçırılan Tekoşin Açar'ın annesi Naime Dalmış, terör örgütünden kaçan evladıyla buluştu. 3 Eylül 2019 tarihinden bu yana evladına kavuşan aile sayısı ise 12'ye yükseldi.

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İtalya'da son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 133 kişi daha hayatını kaybetti. Lombardiya ve 14 kent için başlatılan karantina süreci devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA