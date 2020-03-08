Günün Özeti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Günün Özeti - Haber
Yunanistan, Çatalca, Güncel

Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

08.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:05
Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik sert müdahalesi sürüyor

Edirne'de, Yunanistan'ın mültecilere karşı uyguladığı orantısız güç gün geçtikçe artıyor. Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede, Yunan askerleri mültecilerin üzerine adeta yağmur gibi biber gazı sıkıyor.

...

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda adım adım sona yaklaşıldı.Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'in katılımıyla açılıyor. Otoyol,9 Mart Pazartesi gece yarısı da trafiğe açılacak.

...

Çin'de korona salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 96'ya yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü salgınında 27 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı sayısının 3 bin 96'ya ulaştığı belirtildi. Açıklamada, cumartesi günü ülke genelinde 44 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 80 bin 695'e yükseldiği ifade edildi. Komisyon, dün gerçekleşen can kayıplarının tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini açıkladı.

...

Kadınlar her yerde

Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlar yaptıkları çalışmalarla takdir topluyor. Samsun'da her gün on binlerce kişinin bindiği tramvaylar kadınlara emanet.Günde 70 bin kişinin taşındığı Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Tramvay hattında 35'i kadın 50'si erkek olmak üzere 85 vatman görev yapıyor.35 kadın makinist insanlar tarafından takdirle karşılanıyor ve iş hayatlarına da rahat bir şekilde devam ediyor.Tekirdağ'da yaşayan Emel Memiş ise hem forklift sürüyor, hem harç karıyor, hem de kalıp çekiyor.. Onun için kadının yapamayacağı şey yok.

...

İstanbul'da asker uğurlama magandalarına ceza yağdı

Güngören'de asker uğurlamak için otomobil ve motosikletlerle alt geçidi trafiğe kapatarak patinaj çeken, abartı egzoz kullanan ve tek teker üzerinde giden 1'i kadın 5 sürücü sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Birinin ehliyeti süresiz iptal edilen ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücülere toplamda 8 bin 440 lira idari para cezası kesildi.

...

Fındık'tan üzücü haber

Tokat'ın Turhal ilçesinde, üzerindeki önlüğü ile derslere katılarak köy okulunun maskotu olan 'Fındık' tedavi gördüğü veteriner kliniğinde öldü.

(İHA)

Günün Özeti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Günün Özeti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak Haber
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti Haber
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Can Yaman Ece Erken Sinan Akçıl Defne Samyeli
Spor İrfan Can Berkay Şahin Bülent Uygun Malcolm Thomas Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla İtalya Avrupa Yunanistan Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: Günün Özeti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 20:22:14. #1.14#