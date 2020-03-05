: Günün Özeti

05.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:04

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında son 24 saat içerisinde 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar, 8 askeri araç, 2 doçka, 2 zırhlı muharebe aracı ve 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bahar Kalkanı Harekatıyla rejim hedefleri yerle bir ediliyor İdlib'deki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı harekatıyla, rejim hedefleri yerle bir ediliyor. An itibariyle etkisiz hale getirilen rejim askeri sayısı 3 bin 200'ün üzerinde.

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Esad rejimi ve Rus savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı: 15 ölü

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'in Maaret Masrin bölgesinde sivilleri hedef alması sonucu 15 sivilin hayatını kaybettiği, 18 sivilin de yaralandığı bildirildi.

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"Güvenlik görevlilerimiz Ege'den geçişlere izin vermemektedir"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bütün güvenlik personelimiz, Jandarma, Sahil Güvenlik görevlilerimiz Ege'den geçişlere izin vermemektedir. Ayrılmak isteyenlere müdahale etmeme yaklaşımımız Ege'den geçişleri kapsamamaktadır" dedi. Dünya kamuoyunun Yunanistan'ın sınırda yaptığı muameleyi ne kadar görmezden gelebileceğini de belirten Çataklı, "Bugün yapılan uluslararası hukukun net bir şekilde çiğnenmesidir, bütün medeniyetin yok sayılması ve insanlığın ayaklar altına alınmasıdır. Bu vesileyle gerçek yüzlerini biz ve milletimiz bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu.

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Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde yapılan operasyonda 3 sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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