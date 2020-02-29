Günün Özeti

29.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:55

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hama kenti yakınlarında rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı.

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Komşudan acımasız müdahale: 2 yaralı

Yunanlı askerlerin zaman zaman havaya otomatik silahlarla taciz atışları yaptıkları da duyuluyor. Söz konusu müdahalenin ardından yüzlerce kişi biber gazından etkilenirken, başına ses biber gazı bombası isabet eden bir mülteci genç ve gazdan etkilenen bir çocuk Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi terör koridoruyla kuşatmaya kalktılar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera ve sınırlarını genişletme çabası değildir. Suriye'de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanlar bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz" dedi. İdlib'deki saldırların ardından 2 bin 100'ün rejim askerinin öldürüldüğü açıklayan Erdoğan, kapıların açılmasının ardından 18 bin göçmenin ise sınırı geçtiğini kaydetti.

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Türkiye şehitlerine veda etti

İdlib'de, rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz bugün sonyolculuklarına uğurlandı.18 şehre ateş düştü; Türkiye'nin yüreği yandı. Adresler değişse de acı ortaktı, herkes Mehmetçiğe ağladı.Şehitler, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından kendi memleketlerinde tekbirlerle ebediyete uğurlandı.

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Türkiye tek yürek oldu

Türkiye, ülkeleri için kahramanca mücadele verip şehit olan askerlerini unutmuyor. İdlib'te rejim güçleri tarafından şehit edilen askerimiz ülke genelinde yapılan etkinliklerle anılıyor.İstanbul'da yaklaşık 60 araçlı bir konvoy, İdlib'te şehit düşen Vatan Evladı için yollara çıktı.

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Çin'de korona nedeniyle ölü sayısı 2 bin 837'ye çıktı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, cuma günü ülke genelindeki korona vakası sayısının önceki güne göre 100 kişi artarak 427 olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Vakaların sadece 4'ünün salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinin dışında görüldüğü belirtildi. Komisyon, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 79 bin 251'e, taburcu edilen kişi sayısının ise 39 bin 2'ye çıktığı bilgisini verdi.

Öte yandan, Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı veriler, korona virüsü salgınının Çin ekonomisine getirdiği etkileri ortaya koydu. Üretimde satın alma yöneticileri endeksi (PMI), 35.7 düzeyine indi. Endeks, ocak ayında 50 düzeyindeydi.

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Denizde gece yolculuğu başladı

Megakentte kesintisiz ulaşım için çalışmalar devam ediyor. Hizmete girdiği andan itibaren 24 saat iki yakayı birleştiren Metrobüs ve otobüsün ardından metro da Cuma ve Cumartesi günleri yirmi dört saat hizmet vermeye başlamıştı. Bu gelişmelerin ardından toplu taşımada yeni bir gelişme denizde yaşandı.

(İHA)

Kaynak: İHA