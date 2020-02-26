: Günün Özeti

26.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:18

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Grubu'nda doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yapılan doğum günü sürpriziyle duygusal anlar yaşadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine Esed ile görüşmeyi tavsiye ettiğini belirterek eleştiren Erdoğan, ayrıca hedefin her yıl 300 bin yeni konut inşa ederek önümüzdeki 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmek olduğunu söyledi.

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Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 20 ölü

Esad rejiminin ve Rusya'nın İdlib'in farklı bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Diyanet İşler Başkanı Erbaş'tan 3 aylar mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, üç ayların başlaması vesilesi ile Çamlıca Camii'de düzenlenen programa katıldı. Erbaş, "Allah hepimiz için hayırlı eylesin. Milletimiz için hayırlı eylesin. İyi değerlendirmeyi nasip etsin İnşallah" dedi.

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Korona virüsü Hırvatistan ve Avusturya'ya da sıçradı

Yeni tip korona virüsü, Hırvatistan'da 1, Avusturya'da 2 kişide tespit edildi.

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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

(İHA)

Kaynak: İHA

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