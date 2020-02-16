: Günün Özeti

16.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:53

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Esad rejimi Halep'i vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

Suriye'de Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza ve Anjarh köyüne düzenlediği hava saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

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Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makineleri sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank, zırhlı iş makineleri ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

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Ailelerin direnişi sürüyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor

Diyarbakır'da 13 Ocak'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda güvenlik güçlerine teslim oldu. Pelda ile birlikte HDP önündeki 7 aile evladına kavuşmuş oldu.

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Sultanahmet Camisi'nin restorasyonu tüm hızıyla sürüyor

Tarihi Yarımada üzerinde tüm heybetiyle duran Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli Sultanahmet Camisi'nin restorasyon çalışmaları yüzde 30'u geçti. Havadan çekilen görüntülerde ise caminin ana kubbesi üzerinde olan alemin restorasyon çalışmaları için söküldüğü görülüyor.

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Bahçelievler'de tedbir amacıyla boşaltılan 4 binaya giriş izni verildi

Bahçelievler'de çöken binanın çevresinde bulunan 5 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bugün yapılan incelemelerin ardından risk taşımadığı tespit edilen 4 binaya giriş izni verildi. Vatandaşlar evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Ağır hasar aldığı belirlenen bir binaya ise giriş izni verilmedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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